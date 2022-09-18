Дрэймонд Грин: «Беру на себя полную ответственность за поражение в финальной серии 2016 года»

Форвард «Голден Стэйт» взял на себя ответственность за поражение команды в финальной серии 2016 года от .

«Мы проиграли. Я беру на себя полную ответственность за это поражение. Мой поступок стоил нам чемпионства. Я согласен с этим. Я готов взять на себя ответственность. Я умею признавать свои ошибки.

Сделал бы я это снова? Тысяча процентов», – сказал Грин в подкасте «Checc’n In».

Грин пропустил пятый матч финальной серии-2016 из-за дисквалификации после неспортивного фола за стычку с в четвертом матче. После этого инцидента «Уорриорз» проиграли три встречи подряд и уступили в финальной серии со счетом 3-4.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?