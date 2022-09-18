Крис Пол: «Хочу войти в группу владельцев клуба НБА»

Звездный разыгрывающий «Финикса» Крис Пол заявил, что в будущем планирует стать совладельцем клуба НБА.
«Я хотел бы войти в группу владельцев после окончания карьеры игрока», – признался Пол.
37-летний баскетболист занимал должность президента профсоюза игроков НБА с 2013 по 2021 год. В данный момент его состояние оценивается в 160 миллионов долларов.
Ранее о намерении стать владельцем команды НБА заявил форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.
НБА помешана на дорогом алкоголе. Кто из игроков лучше разбирается в вине? И чья текила круче – Джордана или Леброна?