Ник Райт: «Крис Пол переборщил с текилой Леброна на свой День рождения»

Эксперт НБА Ник Райт в шутку поиздевался над игрой лидера «Финикса» в третьем матче серии плей-офф против (94:103, 1-2).

Разыгрывающий установил личный антирекорд по количеству потерь за половину матча – 7. В день игры ему исполнилось 37 лет.

«CP3 точно выпил слишком много Lobos на своей День рождения», – написал Райт в твиттере.

Lobos – производитель текилы, которого продвигает друг Пола, форвард .

Пол завершил встречу с показателями 12 очков (5-9 с игры, 2-4 трехочковых), 7 подборов, 4 передачи и 1 перехват за 37 минут на площадке.

Главная серия в жизни Луки Дончича. Сможет ли он снять проклятие «Финикса»?