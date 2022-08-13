Брэндон Дженнингс: «Леброн и Крис Пол сделали НБА лигой игроков, теперь их заботят только деньги»

Бывший игрок НБА Брэндон Дженнингс раскритиковал звездных игроков лиги за отсутствие желания выходить на площадку.

«НБА должна измениться. Теперь она стала лигой игроков, и это самое глупое, что можно было сделать в баскетболе. Почему болельщики должны платить игрокам, которые могут решать, когда им выходить на площадку.

В НБА есть лишь несколько парней, которые действительно любят баскетбол! Игроки зарабатывают так много денег за пределами площадки, что теперь их заботит только это.

Думаю, во всем виноваты , и эти парни. Зарабатывать деньги – здорово, но страсть к игре пропала. Дети больше не смотрят матчи, они выбирают хайлайты в твиттере или инстаграме.

Нужно прописать в контрактах всех игроков пункт о количестве матчей, которые обязательно нужно сыграть для получения зарплаты. Такое было в новом соглашении . НБА должна двигаться в сторону НФЛ», – написал Дженнингс в твиттере.

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