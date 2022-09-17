В Москве пройдет Международный Суперкубок «КЭС-БАСКЕТ» для школьников

С 22 по 26 сентября в Москве пройдет первый Международный Суперкубок Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Участниками первого Суперкубка «КЭС-БАСКЕТ» станут команды-победители Всероссийского Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»-2022, а также школьники из Монголии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Луганской Народной Республики.

Команды проведут по несколько матчей в рамках турнира, посетят культурно-развлекательные мероприятия и матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ.

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