Илона Корстин: «Лига хочет укрепить традиции, связывающие российский и сербский баскетбол»

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин в интервью сербскому изданию MozzartSport ответила на вопросы об участии «Партизана» и «Меги» в Суперкубке.

«В этом году мы продолжаем укреплять традиции, связывающие Лигу с сербским баскетболом. В ЦСКА играет один из лучших центровых Европы — Никола Милутинов. Зоран Лукич – главный тренер сборной России и «Нижнего Новгорода». В нашей стране уважают и ценят сербских игроков и специалистов. Более того, все крупные российские команды работали с сербскими тренерами в своих молодежных проектах. В Сербии баскетбол это больше чем спорт, это как религия, и мы очень уважаем это и ценим.

Первый контакт с представителями сербских клубов у Лиги был во время «Финала Четырех» Евролиги в Белграде. Мы обсуждали участие в Суперкубке, после чего конкретные клубы получили приглашение. Было действительно трудно продумать все детали, согласовать расписание и всю логистику. Сербские команды до последнего не знали, смогут ли приехать, но мы постарались организовать все таким образом, чтобы они приняли участие в нашем турнире», – сказала Илона Корстин.

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде