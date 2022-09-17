Боб Майерс: «Только Игудала может посмотреть в глаза Стефу с Дрэймондом и разговаривать с ними на одном уровне»

Генеральный менеджер назвал качества ветерана , которые делают его важным для команды даже с учетом падения уровня игры.

38-летний Игудала на данный момент остается свободным агентом.

«Присутствие Андре оказывает позитивное влияние на команду.

В мире не так много людей, которые могут посмотреть в глаза Стефу, Клэю, Дрэймонду – и разговаривать с ними на одном уровне. Или взять в охапку Джордана Пула, Кумингу с Уайзменом, поговорить с ними, вдохновить и приободрить их.

В лиге никто больше не сможет сделать такое для нашей команды», – заявил Майерс.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?