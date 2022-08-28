Андре Игудала: «Энтони Эдвардсу нужно провести пару месяцев в культуре «Хит», и всем конец»

Теги Голден Стэйт Майами Дуэйн Уэйд Миннесота Андре Игудала НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Андре Игудала отдал должное восходящей звезде «Миннесоты» Энтони Эдвардсу.

«Однажды этот парень влетел в меня на полной скорости, сделал финт, и я абсолютно ничего не мог сделать. Я такой: «Пора заканчивать карьеру». Этот малыш особенный.

Он похож на Дуэйна Уэйда. Он может так же менять направления, используя заслоны, а затем резко ускориться. Это безумие. Ему нужно провести пару месяцев в культуре «Майами», и всем конец», – заявил Игудала.

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