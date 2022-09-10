Андре Игудала – о продолжении карьеры: «Объявлю о своем решении в подкасте»

Четырехкратный чемпион НБА Андре Игудала анонсировал объявление решения по поводу продолжения игровой карьеры.

«Я видел все эти обсуждения по поводу моих планов и подобных вещей, это появлялось в последнее время. Но о решении будет объявлено здесь, в этом подкасте. Я объявлю о том, возвращаюсь ли в «Уорриорз», перехожу в другое место или вообще тащу свою черную задницу домой», – заявил Игудала в подкасте Point Forward, который ведет с Эваном Тернером.

38-летний форвард пока что имеет статус свободного агента.

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