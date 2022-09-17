Слушание по делу Майлза Бриджеса перенесено на 29 сентября

Предварительное слушание по делу игрока НБА Майлза Бриджеса было перенесено на 29 сентября.

Это уже третий перенос заседания, которое изначально должно было состояться 19 августа. Сперва его перенесли на 7 сентября, а затем на 16 сентября.

Баскетболист обвиняется в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми.

Бриджес не признал себя виновным ни в одном из преступлений.

24-летний Бриджес является ограниченно свободным агентом и претендовал на подписание максимального контракта. НБА может дисквалифицировать игрока, если его вина будет доказана. Первые сезоны в лиге баскетболист провел за .

В конце сентября команды НБА открывают тренировочные лагеря и начинают готовиться к новому сезону.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой