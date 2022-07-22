Дрэймонд Грин тренируется вместе с Майлзом Бриджесом

Форвард «Уорриорз» провел тренировку в компании свободного агента .

Короткое видео из зала с Грином и Бриджесом выложил в твиттере тренер G-лиги НБА, экс-игрок Мичиган Стэйт Трэвис Уолтон.

Дрэймонд и Майлз ранее также выступали в NCAA за Мичиган Стэйт.

Проведшему последние четыре сезона за «Хорнетс» Бриджесу грозит до 11 лет и 8 месяцев тюремного заключения, если его признают виновным в предъявленных ему обвинениях в домашнем насилии.

Баскетболист обвиняется в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми. Он избил девушку на глазах у двух их детей.

Бриджес не признал себя виновным ни в одном из преступлений. Расследования по делу продолжатся до 19 августа, после чего будет назначена дата предварительного слушания.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой