Дрэймонд Грин тренируется вместе с Майлзом Бриджесом

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин провел тренировку в компании свободного агента Майлза Бриджеса.
Короткое видео из зала с Грином и Бриджесом выложил в твиттере тренер G-лиги НБА, экс-игрок Мичиган Стэйт Трэвис Уолтон.
Дрэймонд и Майлз ранее также выступали в NCAA за Мичиган Стэйт.
Проведшему последние четыре сезона за «Хорнетс» Бриджесу грозит до 11 лет и 8 месяцев тюремного заключения, если его признают виновным в предъявленных ему обвинениях в домашнем насилии.
Баскетболист обвиняется в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми. Он избил девушку на глазах у двух их детей.
Бриджес не признал себя виновным ни в одном из преступлений. Расследования по делу продолжатся до 19 августа, после чего будет назначена дата предварительного слушания.
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