Функционер НБА: «Хорнетс» нужна вторая звезда. Ей мог стать Майлз Бриджес»

По мнению руководителя одного из клубов НБА, нужна вторая звезда в пару к , поскольку , который обвиняется в домашнем насилии, упустил свой шанс.

«Хорнетс» оказались в трудном положении. Они несколько раз терпели поражение в турнире плей-ин. Им нужна звезда в пару к Ламело Боллу в долгосрочной перспективе.

Этой звездой мог стать Бриджес, но я не могу отбросить в сторону то, что он сделал. Если бы это была моя команда, Бриджес больше не входил бы в наши планы», – сказал функционер.

Бриджес обвиняется в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми. Он избил девушку на глазах у двух их детей. Форварду «Шарлотт» грозит до 11 лет и 8 месяцев тюремного заключения.

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