Роб Пелинка: «С большой радостью приветствуем Шредера обратно в «Лейкерс»

Генеральный менеджер прокомментировал новость о возвращении в команду разыгрывающего .

«С большой радостью приветствуем Денниса обратно в «Лейкерс». Тренер Хэм и Шредер имеют опыт совместной работы, к тому же их отличает одинаковый подход – стойкость, жесткость и невероятный соревновательный дух.

Деннис добавит глубину и умение защищаться на позиции первого номера. Он проверенный скорер и плеймейкер. Мы очень рады тому, что Деннис присоединяется к нашему лагерю и возвращается к работе в Лос-Анджелесе после чрезвычайно успешного выступления в составе национальной сборной в это межсезонье», – сказал Пелинка.

Главный тренер «озерников» и Шредер ранее вместе работали в «Атланте».

Перемен! «Орландо»