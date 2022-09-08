Патрик Беверли: «У меня хорошие ожидания от совместной работы с Уэстбруком»

Новобранец «Лейкерс» не согласился с мнением журналиста Скипа Бэйлесса, который не ждет ничего хорошего от его дуэта с .

«Беверли как профессионал будет делать все от него зависящее, чтобы эта история с Уэструком сработала. Но даже с учетом шоу, которое Уэстбрук устроил на этой неделе во время представления Пэта в «Лейкерс», он снова станет злейшим врагом Беверли, если тот начнет отбирать у него его минуты. Рассу важен Расс, а не победы», – написал Бэйлесс.

«Да не, Скип, у меня хорошие ожидания от этой истории 🙏🏾🏀», – ответил Беверли.

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