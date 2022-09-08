Управленец НБА: «Лейкерс» важно удачно стартовать с Уэстбруком на скамейке»

Опрошенные сайтом FOX Sports управленцы и скауты назвали условия, при которых «Лейкерс» могут рассчитывать на успешное выступление в новом сезоне.
Ключевым моментом называется необходимость перевода разыгрывающего Расселла Уэстбрука во вторую пятерку. При этом все сходятся во мнении, что самого ценного игрока 2017 года будет непросто убедить стать сменщиком Патрика Беверли, с которым он враждовал.
«Трудно представить себе Уэстбрука в какой-то иной роли помимо запасного. Непонятно, как он будет играть с Леброном и Дэвисом. Но все может стать намного лучше, если его убедят перейти во вторую пятерку. Он может играть только так, как умеет, если только вдруг волшебным образом не научится бросать», – заявил скаут команды Западной конференции.
Предполагается, что если «Лейкерс» договорятся с Уэстбруком о переводе на скамейку и выдадут при этом удачный старт, то это может подарить надежду на успешное выступление.
«Все будет зависеть от того, как они стартуют. Если Дарвину Хэму удастся все четко распределить и после 20 матчей они выдадут 15-5, то все будет хорошо. Если команда возьмет меньше 50% побед, начнутся проблемы», – заявил генеральный менеджер клуба Восточной конференции.
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