Управленец НБА: «Лейкерс» важно удачно стартовать с Уэстбруком на скамейке»

Опрошенные сайтом FOX Sports управленцы и скауты назвали условия, при которых могут рассчитывать на успешное выступление в новом сезоне.

Ключевым моментом называется необходимость перевода разыгрывающего во вторую пятерку. При этом все сходятся во мнении, что самого ценного игрока 2017 года будет непросто убедить стать сменщиком , с которым он враждовал.

«Трудно представить себе Уэстбрука в какой-то иной роли помимо запасного. Непонятно, как он будет играть с Леброном и Дэвисом. Но все может стать намного лучше, если его убедят перейти во вторую пятерку. Он может играть только так, как умеет, если только вдруг волшебным образом не научится бросать», – заявил скаут команды Западной конференции.

Предполагается, что если «Лейкерс» договорятся с Уэстбруком о переводе на скамейку и выдадут при этом удачный старт, то это может подарить надежду на успешное выступление.

«Все будет зависеть от того, как они стартуют. Если Дарвину Хэму удастся все четко распределить и после 20 матчей они выдадут 15-5, то все будет хорошо. Если команда возьмет меньше 50% побед, начнутся проблемы», – заявил генеральный менеджер клуба Восточной конференции.

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