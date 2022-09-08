Управленец НБА – о нуждах «Лейкерс»: «Им нужна машина времени»

Несколько игроков , включая и , а также главный тренер во вторник посетили тренировочный зал команды.

Уэстбрук и Беверли тепло поприветствовали друг друга, тренер и игроки выражали оптимизм по поводу нового сезона.

Как сообщает Bleacher Report, в лиге не все верят в перспективы «озерников». Из семи опрошенных человек (менеджеры и агенты) только один с уверенностью заявил, что команда в сезоне-22/23 вернется в плей-офф. Двое ожидают, что калифорнийцы займут место с 5-го по 8-е на Западе, трое – 9-10-е, еще один не видит «Лейкерс» в плей-офф.

«На Западе есть восемь команд уровня плей-офф, что оставляет два доступных места для «Лейкерс», «Сакраменто» и «Портленда», – сказал агент.

«Им нужно добавить снайперов, а также защиту», – заявил другой, выражая общее мнение по поводу нужд команды.

Один из опрошенных ответил с сарказмом, намекая на приобретение Уэстбрука в 2021 году.

«Им нужна машина времени», – заявил управленец.

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