Коллин Секстон: «Хочу быть лидером «Юты»

Разыгрывающий Коллин Секстон прокомментировал переход из в «Юту» в нынешнее межсезонье.

Секстон подписал четырехлетний контракт на 72 миллиона долларов и перешел в «Джаз» по схеме сайн-н-трайд в рамках сделки с участием .

В прошлом сезоне он провел только 11 матчей за «Кавс», после чего не выходил на площадку из-за травмы.

«Очень рад, что являюсь одним из лидеров команды. Просто хочу примером для молодых парней. Мы с Очаи Агбаджи приходим в зал ранним утром и уходим поздним вечером. Мне нравится делиться опытом с одноклубниками», – сказал Секстон.

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