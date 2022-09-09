Брайан Уиндхорст – об обмене Митчелла: «В «Юте» утверждают, что заключили наилучшую возможную сделку»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Юта» настаивает на том, что клуб добросовестно вел переговоры об обмене с «Нью-Йорком».

«Я видел сообщение – простите, не помню автора – о том, что в «Джаз» были недовольны тем, что Митчелл не хочет остаться в «Юте» навсегда, и в качестве наказания отправили его туда, куда он не хотел.

В «Юте» мена заверили: «Нет, мы взрослые люди. Да, нас расстроил инцидент в матче с «Мэверикс», но мы не будем принимать решения, основываясь на том, что произошло четыре месяца назад, или что-то в этом роде. Мы заключили наилучшую возможную сделку», – сказал Уиндхорст.

Ранее эксперт Рик Бьюкер заявил, что желание Митчелла покинуть «Юту» вызвало недовольство у некоторых представителей фронт-офиса. В результате клуб решил отправить игрока не в , куда он хотел, а в «Кливленд».

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