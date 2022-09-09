Донован Митчелл похудел в межсезонье

Атакующему защитнику «Кливленда» Доновану Митчеллу удалось похудеть в это межсезонье благодаря усиленным тренировкам и бегу, сообщает журналист The Athletic Тони Джонс. Сколько килограммов сбросил игрок, не уточняется.

По словам Джонса, одной из проблем Митчелла в серии первого раунда плей-офф против «Далласа», была его физическая подготовка. Поэтому в межсезонье игрок задался целью улучшить физическую форму и сбросить вес.

Этим летом «Юта» обменяла Митчелла в «Кливленд» на Коллина Секстона, Лаури Маркканена, Очаи Агбаджи, три незащищенных драфт-пика первого раунда (2025, 2027 и 2029) и два обмена пиками (2026 и 2028).

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