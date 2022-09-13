Генменеджер «Юты» – об обмене Митчелла: «Кавс» открыли чемпионское окно, но пожертвовали многим»

Генеральный менеджер «Юты» Джастин Заник прокомментировал обмен в «Кливленд» на фоне значительного интереса со стороны .

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«Это было лучшее предложение. Думаю, они увидели возможность усилить команду и открыть чемпионское окно с Донованом и другими молодыми парнями. У них все будет хорошо. Разумеется, чтобы получить такого игрока, нужно отказаться от чего-то ценного. Они, конечно, многим пожертвовали», – заявил Заник.

Также функционер подтвердил, что «Джаз» ведут переговоры об обмене ветеранов Бояна Богдановича, и .

«Мы продолжаем разговаривать с ними и с их представителями. Очевидно, сейчас в команде происходят большие изменения, поэтому такие переговоры логичны», – сказал Заник.

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