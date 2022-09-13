Генменеджер «Юты» – об обмене Митчелла: «Кавс» открыли чемпионское окно, но пожертвовали многим»

Генеральный менеджер «Юты» Джастин Заник прокомментировал обмен Донована Митчелла в «Кливленд» на фоне значительного интереса со стороны «Нью-Йорка».
«Кавальерс» отдали за звездного игрока Коллина Секстона, Лаури Маркканена, Очаи Агбаджи и драфт-активы.
«Это было лучшее предложение. Думаю, они увидели возможность усилить команду и открыть чемпионское окно с Донованом и другими молодыми парнями. У них все будет хорошо. Разумеется, чтобы получить такого игрока, нужно отказаться от чего-то ценного. Они, конечно, многим пожертвовали», – заявил Заник.
Также функционер подтвердил, что «Джаз» ведут переговоры об обмене ветеранов Бояна Богдановича, Майка Конли и Руди Гэя.
«Мы продолжаем разговаривать с ними и с их представителями. Очевидно, сейчас в команде происходят большие изменения, поэтому такие переговоры логичны», – сказал Заник.
Донован Митчелл – в «Кливленде»! Они собрали лучшую заднюю линию Востока?