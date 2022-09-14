Джанмарко Поццекко: «Мелли на этом Евробаскете играет на одном уровне с Яннисом, Дончичем и Йокичем»

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Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко накануне матча 1/4 финала Евробаскета против Франции выразил восхищение игрой капитана команды Николо Мелли на этом турнире.

«На мой взгляд, Николо Мелли — сильнейший игрок в мире. Я говорил это после матча с Сербией и повторяю сейчас. Он обладает потрясающим баскетбольным IQ не только из-за того, что он делает в защите, но и из-за его всегда правильного понимания игры в нападении.

На этом Евробаскете он играет на одном уровне с Яннисом, Дончичем и Йокичем», – сказал Поццекко.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко

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