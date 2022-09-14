Джанмарко Поццекко: «Прошли Йокича, теперь нас ждет Гобер»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко накануне матча 1/4 финала Евробаскета против Франции сравнил соперника с командой Сербии, которую итальянцы обыграли в 1/8 финала.

«Эмоции после победы над Сербией еще не утихли.

Сербия и Франция очень похожи, это две отличные команды. Разница в том, что Сербия много внимания уделяла своим большим, которые выходят на периметр, открывая пространство, в то время как у Франции больше возможностей, она больше и атлетичнее.

Мы прошли Йокича, теперь нас ждет Гобер. У этой команды есть характер. Мы готовы и не боимся. Защита, скорость и броски – это наш способ проходить дальше, не думая о командах, на которых мы выйдем, потому что иначе мы впали бы в депрессию», – сказал Поццекко.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко