Евгений Пашутин: «На Евробаскете побеждает тот, кто лучше готов и настроен, выиграет Греция»

Главный тренер в интервью каналу «Взял Мяч» назвал сборную Греции главным претендентом на «золото» Евробаскета-2022.

«Очень сложно сказать, кто выиграет. Мы уже увидели много сенсаций. Конечно, доминирующие команды – это Греция, Словения, Испания. Ну, и была Сербия. Конечно, финны преподнесли сюрприз. Мы понимаем, что в каждом конкретном матче побеждает тот, кто лучше готов и настроен.

Мы видим, что уровень баскетбола в целом вырос. Все атакуют с высоким процентом. Практически все «большие» умеют и лицом играть, и спиной. Мы видим более динамичную игру. Италия сыграла против Сербии практически без больших. Против такого сложно защищаться, и это очень красиво для зрителя. Мой прогноз: выиграют все-таки греки», – сказал Пашутин.

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