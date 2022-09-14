Венсан Колле: «Когда итальянцы так разошлись, их очень трудно остановить»

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евробаскета против Италии.

«Я играл против большинства итальянских игроков или руководил ими. Когда они так разошлись, их очень трудно остановить.

Их трансформация во время игры — один из элементов баланса сил. Эта команда много бросает по кольцу, поэтому уверенность играет большую роль. Ставки высоки, нельзя допустить то, что случилось с сербами в воскресенье», – сказал Колле.

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