Евробаскет-2022. Плей-офф. 1/4 финала. Франция встретится с Италией, Словения сыграет с Польшей

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В среду, 14 сентября, в Берлине состоятся два матча 1/4 финала плей-офф Евробаскета-2022.

Франция встретится с Италией, Словения сыграет с Польшей.

Евробаскет-2022 

Плей-офф

1/4 финала

Франция – Италия
Дата проведения
14 сентября, 18.15, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Словения – Польша
Дата проведения
14 сентября, 21.30, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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