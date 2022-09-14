Евробаскет-2022. Плей-офф. 1/4 финала. Франция встретится с Италией, Словения сыграет с Польшей

В среду, 14 сентября, в Берлине состоятся два матча 1/4 финала плей-офф Евробаскета-2022.

Франция встретится с Италией, Словения сыграет с Польшей.

Евробаскет-2022

Плей-офф

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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