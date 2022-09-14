Евробаскет-2022. Плей-офф. 1/4 финала. Франция встретится с Италией, Словения сыграет с Польшей

В среду, 14 сентября, в Берлине состоятся два матча 1/4 финала плей-офф Евробаскета-2022.
Франция встретится с Италией, Словения сыграет с Польшей.
Евробаскет-2022
Плей-офф
1/4 финала
- Дата проведения
- 14 сентября, 18.15, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 14 сентября, 21.30, «Мерседес-Бенц Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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