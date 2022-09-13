Марко Списсу: «Отпраздновали победу над Сербией с кредиткой Поццекко»

Разыгрывающий сборной Италии Марко Списсу признался, что команда воспользовалась предоставленной главным тренером Джанмарко Поццекко кредитной карточкой после победы над Сербией в 1/8 финала Евробаскета.

«Я не спал после матча с Сербией. Слишком много адреналина. Все еще не могут поверить.

Да, мы отпраздновали победу над Сербией с кредиткой Поццекко, но вели себя сдержанно.

Теперь нам предстоит встреча с Францией, хотим продолжить эту сказку. Нацелены на реванш за поражение на Олимпийских играх. Верим в успех», – заявил Списсу.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко