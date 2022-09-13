Джанмарко Поццекко: «Надеюсь на более сбалансированное судейство в матче с Францией»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко перед матчем 1/4 финала Евробаскета против Франции поделился ожиданиями от судейства и рассказал о подходе команды к играм с сильными оппонентами.

Журналист: Удаление в матче с Сербией поможет вам изменить свое поведение или это невозможно?

Поццекко: Надеюсь, да. Но речь не о том, что я должен измениться. Надеюсь увидеть более сбалансированное судейство.

С судьями все нормально, но, как мне кажется, они допускают определенные ошибки. Ошибки бывают у всех, я тоже ошибаюсь, игроки на площадке ошибаются. Я рассчитываю увидеть более сбалансированное судейство против Франции, уверен, так и будет.

У нас сейчас есть два варианта: задумываться или нет. Если задумываться, то нам надо сыграть с Францией, затем, возможно, со Словенией и в финале с Грецией. Лучше не задумываться. Гобер, Дончич, Адетокумбо... после того, как уже сыграли с Йокичем.

Второй вариант – не задумываться. Пусть наши парни живут этим энтузиазмом и выходят на площадку, думая, что исполняют свою мечту. Это не совсем рациональный подход. Нам не нужно быть рациональными.

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