Сотрудник «Финикса»: «Сложно передать, насколько люди возмущены и разочарованы бесхарактерностью решения НБА»

Жерналист ESPN Бакстер Холмс утверждает, что нынешние и бывшие сотрудники «Финикса» недовольны легким наказанием, которое получил владелец клуба .

«Сложно передать, насколько люди возмущены и разочарованы бесхарактерностью решения НБА», – сказал один из нынешних сотрудников «Санз».

Бывшая сотрудница клуба также назвала наказание слишком мягким и обвинила лигу в том, что она «не выступает за разнообразие, равенство и инклюзивность».

Итоги расследования НБА подтвердили, что Сарвер допускал сексистские и расистские высказывания. Владелец «Санз» и «Меркьюри» отстранен от участия в делах обоих клубов на один год, а также должен заплатить максимально допустимый в штраф в размере 10 миллионов долларов и пройти обучающий курс по теме уважения и надлежащего отношения к персоналу.

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?