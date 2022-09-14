Дэрил Мори: «Я бы никогда не поставил против Пи Джей Такера»

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» прокомментировал подписание трехлетнего контракта с 37-летним форвардом Пи Джей Такером.

«Судя по игрокам, подобным Пи Джей Такеру, он должен был покинуть лигу четыре года назад. Почти никто из играющих в его манере не выступал до 37 лет.

Меня не очень беспокоит, что через три года ему будет 40. Я бы никогда не поставил против . Любой, кто когда-либо ставил против него, совершал ошибку, потому что он все время побеждает.

Я не знаю, каким он будет в 40 лет. Сам он уверен, что будет хорош. Остальные не знают, но мы довольны», – сказал Мори.

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