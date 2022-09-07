Фуркан Коркмаз – о потасовке на Евробаскете: «Нужно сосредоточиться на игре»

Теги Филадельфия сборная Турции НБА сборная Грузии сборная Бельгии Евробаскет Фуркан Коркмаз Евробаскет-2022 Баскетбол

Один из лидеров сборной Турции Фуркан Коркмаз прокомментировал выступление в матче против сборной Бельгии (78:63) после потасовки с игроками сборной Грузии.

Форвард «Филадельфии» провел свою самую результативную игру на турнире. Он набрал 16 очков (6-12 с игры, 2-8 из-за дуги), а также совершил 5 подборов и 1 перехват.

«Я просто был собой в игре. На мне нет никакого давления или чего-то нового для меня. Я просто хочу показать лучшее, что я умею, и победить. Такие вещи, безусловно, сплачивают команду, и сегодня мы это показали. Но мне не кажется, что мы должны продолжать говорить об этом, нужно сосредоточиться на игре. Я в порядке», – сказал Коркмаз.

На Евробаскете настолько плохо с судейством, что уже дошло до драк. Турки угрожают сняться с турнира

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные