Спасительный данк Гобера и роковая потеря Коркмаза – в обзоре матча Франции с Турцией

представила видеонарезку лучших моментов матча 1/8 финала Евробаскета-2022 между Францией и Турцией.

Французы вели «+16» в первой половине матча, но турки совершили рывок 19:0 в третьей четверти и вышли вперед.

За 2,5 секунды до финальной сирены центровой «Миннесоты» перевел игру в овертайм (77:77), завершив подбор данком.

Форвард «Филадельфии» совершил потерю в заключительной атаке при «+1». Франция вырвала победу у Турции со счетом 87:86.

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