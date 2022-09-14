Дэрил Мори: «Уровень игры «Сиксерс» вырос с приходом Хардена»

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Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори заявил, что есть объективные показатели, доказывающие, что Джеймс Харден изменил команду к лучшему.

«Помимо денег, от которых он отказался, и обещания с первого дня выполнять все указания тренера Дока Риверса, есть объективные показатели, которые я довольно много изучаю.

Благодаря его передачам у всей команды вырос процент реализации бросков. В целом уровень игры команды вырос с его приходом. Джоэл и Джеймс стали лучшим дуэтом, разыгрывающим пик-н-ролл. И не только в прошлом сезоне, а за несколько лет. Это показатель того, как он воздействует на команду и поднимает ее уровень для победы в чемпионате», – сказал Мори.

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