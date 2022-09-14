«Филадельфия» официально подписала Монтреза Харрелла

официально объявила о подписании контракта с центровым (28 лет, 201 см).

Согласно сообщению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, стороны заключили минимальное двухлетнее соглашение с опцией игрока на сезон-2023/24.

Харрелл готовится провести свой восьмой сезон в НБА. Прошлый сезон он начинал в «Вашингтоне», но в феврале перешел в «Шарлотт» в обмен на Вернона Кэри, Иша Смита и драфт-пик второго раунда. В 26 матчах за «Хорнетс» он набирал 11,3 очка, 4,8 подбора и 1,9 передачи в среднем за встречу.

В мае Харрелл был задержан, когда перевозил более 1 килограмма марихуаны. Позже он обвинен в незаконном хранении этого вещества. Нарушение будет удалено из досье баскетболиста через 12 месяцев, если он больше не будет иметь проблем с законом.

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