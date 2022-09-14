Стивен Эй Смит: «Кайри Ирвинг – один из главных кандидатов на награду MVP»

Спортивный эксперт Стивен Эй Смит считает, что разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг будет крайне мотивирован в предстоящем сезоне, что делает его одним из кандидатов на звание MVP.
«Кайри Ирвинг – один из главных кандидатов на награду MVP.
Я думаю, что Кайри Ирвинг устроит шоу в этом сезоне. Всем лучше приготовиться, потому что брат играет ради нового контракта. Это важно, на кону 200 миллионов долларов», – сказал Смит.
«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе