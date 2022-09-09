Шакил О’Нил: «Лидеры «Нетс» не уважают Нэша»

Член Зала славы, эксперт TNT Шакил О’Нил поделился своим мнением о положении главного тренера «Нетс» .

Лидер недавно обращался к владельцу клуба Джо Цаю, призывая его уволить Нэша и генерального менеджера Шона Маркса.

«Перед тем, как я отвечу на вопрос, позвольте мне рассказать вам небольшую историю. Недавно меня спросили, не хочу ли я тренировать? Мой ответ был «нет». Почему? Когда игроки зарабатывают в 20 раз больше вам, вам будет непросто заработать их уважение. Вся эта ситуация показывает, что они не уважают его.

Все эти «Я хочу, чтобы он ушел, я хочу, чтобы он ушел», а потом он возвращается и говорит, что мы все решили, нет, тут все не так просто. Взрослые люди могут поговорить по душам, могут сгладить ситуацию. Но там ничего не изменилось. Поэтому, когда что-то пойдет не так, они будут винить во всем его. Ему нужно заработать их уважение. Но когда игрок знает, что он лучше бывшего игрока, а теперь тренера, то в сложных ситуациях, скорее всего, просто не станет слушать его. В общем, будет непросто», – заявил О’Нил.

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