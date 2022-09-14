Деннис Шредер – о втором техническом: «Я не потерплю слово «сука» или что-то о моей семье»

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер объяснил второй технический фол, после которого он был удален с площадки в матче 1/4 финала Евробаскета против Греции (107:96).

«Греческие болельщики!!! Сегодня была сумасшедшая атмосфера. Я могу многое стерпеть от игроков, но слово «сука» или что-то о моей семье я не потерплю! Это неправильно, поэтому, пожалуйста, не говорите мне, как на это реагировать», – написал Шредер в соцсети.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко