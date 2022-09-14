Димитрис Итудис: «Яннису нужно перевести дух и вернуться в НБА здоровым»

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис прокомментировал поражение от Германии в матче 1/4 финала плей-офф Евробаскета (96:107).

«Хочу поздравить свою команду. Это тяжелый момент, но нужно вставать, когда падаешь.

На площадке была мужская борьба. Германия оказалась лучше. Но это только начало. Нам нужно извлечь из этого важные уроки. Каждому из нас. Мы получили большое удовольствие от этого путешествия. Я думаю, что мы заставили многих гордиться тем, как выступает эта команда. Мы хотели победить в этой войне, но этого не произошло.

Что касается Янниса, работать с ним легко, потому что он очень мотивирован. Он очень скромный. У него необыкновенный подход в целом к жизни и спорту.

Сейчас ему определенно нужно перевести дух, вернуться в здоровым, выиграть там титулы и вернуться в национальную сборную, когда это будет возможно», – сказал Итудис.

Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?