Франц Вагнер: «Сегодня больше никаких трехочковых. Надеюсь, буду забивать против Испании»

Форвард сборной Германии Франц Вагнер после победы над Грецией в матче 1/4 финала Евробаскета (107:96) надеется сохранить высокий процент реализации трехочковых в полуфинале против Испании.

«Сегодня больше никаких трехочковых. Завтра и послезавтра заброшу еще несколько, а затем, надеюсь, буду забивать в пятницу против Испании.

Честно говоря, просто хотим выиграть следующий матч. Сегодня мы одержали хорошую победу, но нужно забыть о ней как можно скорее и быть готовыми к матчу с Испанией», – сказал после игры Вагнер.

Вагнер набрал 19 очков, реализовав 5 из 7 из-за дуги.

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