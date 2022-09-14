ФИБА сравнила сборную Германии с «Голден Стэйт»

отреагировала на победу сборной Германии над командой Греции (107:96) в 1/4 финала Евробаскета-2022, сравнив немецкую сборную с действующим чемпионом .

«Кто превратил сборную Германии в «Голден Стэйт»? — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте Евробаскета.

В матче против Греции немцы реализовали 17 из 31 из-за трехочковой дуги (54,8 процента).

В полуфинале Германия встретится с Испанией.

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