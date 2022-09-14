Костас Папаниколау – о нынешней сборной Греции: «Путь этой команды только начался»

Один из капитанов сборной Греции Костас Папаниколау, несмотря на поражение от Германии в 1/4 финала Евробаскета-2022 (96:107), уверен, что этого состава греческой сборной большое будущее.

«Во-первых, 107 очков — это слишком много.

Мы позволили Германии спокойно играть в их ритме, и это придало им уверенности. Было сложно. В перерыве говорили, что нужно прибавить и сбить их ритм, но нам не удалось проявить себя должным образом.

Вся команда не оправдала ожиданий. Нет, мы не проспали рывок, мы хорошо играли, но позволили сопернику чувствовать себя комфортно на площадке.

Каждое поражение болезненное, но я не думаю, что путь этой команды окончен. Он начался в этом году и продолжается. Нам не удалось добиться желаемого результата, но я надеюсь, что мы заложили основу для следующих турниров. Всех нас объединяет желание показать все, на что мы способны», – сказал Папаниколау.

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