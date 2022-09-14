Димитрис Итудис: «Когда игроки НБА не могут приехать в сборные во время «окон», всех это устраивает. Когда не приезжают игроки Евролиги, все нападают на Евролигу»

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Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис признался, что ему сложно совмещать работу в национальной команде и турецком «Фенербахче», который выступает в Евролиге.

«Я не смогу работать со сборной во время «окон» ФИБА, потому что я должен быть сосредоточен на Евролиге. Очень надеюсь, что в конце концов люди сядут и найдут наилучшее возможное решение, чтобы сборные были в полном составе.

Это большая дискуссия, на которую у меня сейчас нет времени. Скажу одно. Когда игроки НБА не приезжают в сборные во время «окон», потому что это невозможно, всех это устраивает. Когда не приезжают игроки Евролиги, все нападают на Евролигу. Я не понимаю почему. Это нечестно», – сказал Итудис.

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