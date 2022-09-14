Джейсон Кидд – о переходе Брансона в «Никс»: «Рад, что он получил большой контракт, это самое главное»

Главный тренер признался, что не держит обиды на защитника Джелейна Брансона, который предпочел продолжить карьеру в «Нью-Йорке».

«Я рад, что он получил большой контракт, это самое главное.

Брансон очень помог нам. Я знаю, что Марк Кьюбан недоволен, но я радуюсь, когда помогаю игроку получить контракт.

В первый день тренировочного лагеря я спрашиваю игроков, чего они хотят. Все говорят, что хотят чаще бросать по кольцу. Всем нужно игровое время. Но это неправда. Они хотят получать деньги и играть.

Отлично, я могу помочь, но мне нужно кое-что взамен. Вы должны доверять друг другу, взаимодействовать и выкладываться. Если спросите Брансона, он скажет вам, что слушал меня, и к нему пришел успех. Я просто хочу помогать людям добиваться успеха.

В НБА 30 компаний. Мы все не можем оставаться в одной компании. Брансон отправился в Нью-Йорк за деньгами и возможностью стать лидером команды. Я рад за него», – сказал Кидд.

Брансон заключил с четырехлетний контракт на 104 миллиона долларов.

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