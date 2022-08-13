Многие руководители клубов НБА выступают за открытие рынка свободных агентов до церемонии драфта

Многие руководители клубов НБА выступают за изменение нынешней системы и открытие рынка свободных агентов до церемонии драфта.

Об этом сообщает обозреватель Desert News Сара Тодд.

Управленцы также приветствуют обсуждение других решений, которые помогли бы уменьшить количество нарушений правила тамперинг.

Несколько игроков лиги, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что их контракты были согласованы еще до открытия рынка. Они удивлялись, почему нынешняя система все еще не подверглась изменениям.

Ряд сотрудников и руководителей офиса НБА заявили, что они открыты для перемен и предпочли бы систему, которую нельзя было бы так откровенно игнорировать.

НБА этим летом изучает на нарушение правила тамперинг сделки с участием («Нью-Йорк») и Джеймса Хардена ( ).

НБА расследует новый контракт Джеймса Хардена – почему?