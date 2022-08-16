Джейлен Брансон сыграет за «Никс» в Далласе 27 декабря

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Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон сыграет против своей бывшей команды, «Далласа», в гостях 27 декабря, пишет инсайдер Марк Стейн.

Брансон выступал за «Мавс» на протяжении четырех сезонов и команде выйти в финал Западной конференции в этом году.

Нынешним летом Джейлен стал ограниченно свободным агентом и подписал контракт с «Никс» на четыре года и 104 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк» примет «Филадельфию» в Рождество, 25 декабря.

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