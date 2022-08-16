Джейлен Брансон сыграет за «Никс» в Далласе 27 декабря

Разыгрывающий «Нью-Йорка» сыграет против своей бывшей команды, , в гостях 27 декабря, пишет инсайдер Марк Стейн.

Брансон выступал за «Мавс» на протяжении четырех сезонов и команде выйти в финал Западной конференции в этом году.

Нынешним летом Джейлен стал ограниченно свободным агентом и подписал контракт с «Никс» на четыре года и 104 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что примет «Филадельфию» в Рождество, 25 декабря.

Получил имя от японского адмирала, одолжил его легенде НБА – вслед за Расселлом умер и тот, кто уступил ему место в «Бостоне»