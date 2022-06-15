Бывшая сотрудница «Финикса» обвиняет руководство клуба в дискриминации и травле

Сотрудница «Санс», которая уволилась в конце мая, послала руководству клуба письмо, в котором рассказала о токсичной и женоненавистнической атмосфере в организации. Детали письма стали известны ESPN.

Мелисса Фендер Панайотакопулос работала в «Финиксе» с августа 2007 года по 20 мая 2022 года. С августа 2014 года она занимала пост старшего премиум-менежера и работала с VIP-клиентами.

В письме госпожа Панайотакопулос утверждает, что «в клубе существовали внутренние конфликты интересов, благодаря чему менеджеры получали комиссии, сами выбирали условия для продажи лож, чтобы набить собственные карманы, и работали совершенно в ином ключе, чем остальные продажники, без какой-либо стабильной системы».

Также она указывает на гендерную дискриминацию: «Является ли совпадением то, что я была единственной матерью в отделе продаж за последние 15 лет? Возможно, дело в том, что за такую же работу мужчинам платили больше?»

Она утверждает, что ее коллега мужского пола выполнял меньше работы, но при этом получал больше и имел возможность работать из дома.

«Я работающая мать, но когда мне требовался более гибкий график, мне отказывали. Я наблюдала такое неравенство повсюду в клубе и столкнулась с той дискриминацией, которую описывали в недавних публикациях. Когда я попыталась донести мои соображения до руководства и отдела кадров, то мне не дали это сделать. Мне даже сказали, чтобы «я угомонилась».

По ее словам, «с момента того взаимодействия с руководством, отделом кадров и юристами, я столкнулась с травлей непосредственного начальства. Среди прочего они не позволяли мне ужинать с клиентами, анализировали каждое мое решение, каждый мой поступок и каждое письмо, уровень микроменеджмента был невыносимым. Обстановка на работе стала невероятно токсичной».

Панайотакопулос отказалась общаться с журналистами. Ее уход произошел на фоне расследования, которое в настоящее время проводит в «Финиксе» после того, как ряд сотрудников на условиях анонимности обвинили владельца «Санс» в расизме и женоненавистничестве.

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?