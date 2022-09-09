Тренер сборной Франции схватил судью за шею во время матча против Словении

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле схватил судью за шею в одном из эпизодов матча против команды Словении на групповом этапе Евробаскета-2022.

Инцидент произошел во время четвертой четверти встречи, когда словенцы убегали в быстрый отрыв.

Словения обыграла Францию со счетом 88:82 и заняла первое место в группе.

После матча Колле раскритиковал судей.

«Я никогда не жалуюсь. За столько лет никогда не жаловался. Но что я могу сказать своим парням сегодня? Эти два фола на Окобо и Эване Фурнье. У нас не было возможности попытаться использовать свои шансы. Судьи просто ушли в раздевалку, не доставая свистки из карманов. Что мы могли сделать? Это все», – заявил тренер.

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Фото: «Чемпионат».