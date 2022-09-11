Эдо Мурич: «Любая команда из Топ-8 может выиграть Евробаскет»

Форвард сборной Словении Эдо Мурич считает, что любая команда, прошедшая в 1/4 финала, способна выиграть Евробаскет-2022.

«Я не думаю, что мы главные фавориты. Я думаю, что мы одни из фаворитов.

На этом турнире довольно много фаворитов, особенно Франция после победы над Турцией, потому что они получили толчок. Они кандидаты на первое место, как и Греция, и Сербия.

Мы тоже среди кандидатов, но в Топ-8 любой может обыграть любого. Так что я думаю, что любая команда из Топ-8 может выиграть Евробаскет. Я надеюсь, что это будем мы, но все представляют угрозу», – сказал Мурич.

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