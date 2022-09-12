РФБ 21 сентября проведет конференцию о развитии баскетбольной индустрии России «Экспо-Баскет-2022»

В Москве на 21 сентября запланирован крупный баскетбольный форум «Экспо-Баскет-2022».

Как отмечается на сайте РФБ, мероприятие соберет более 300 экспертов отрасли, а своими знаниями с участниками конференции поделятся ведущие спортивные менеджеры, опытные тренеры, организаторы соревнований и тренировочных лагерей, маркетологи и спонсоры.

«Блоки деловой программы затронут 4 важных направления: региональное развитие, импортозамещение, цифровизацию и маркетинг. Другими темами станут финансирование и инвестиции в баскетболе, развитие баскетбольной инфраструктуры в регионах в новых экономических и политических условиях и реализация федеральных программ на строительство многофункциональных комплексов, создание школы баскетбола «с нуля», обновленный календарь мероприятий и новые форматы спортивных событий, кадровый потенциал отрасли, взаимодействие бизнеса и государства.

Авторы ярких и эффективных маркетинговых кейсов, программ развития и запоминающихся событий из разных видов спорта расскажут детали своих проектов и предложат варианты их адаптации под баскетбольные реалии», – говорится на сайте федерации.

В прошлые годы спикерами «Экспо-Баскет» становились самые авторитетные специалисты отрасли: чемпион НБА в составе «Кливленда» и основной центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов, исполнительный директор и руководитель департамента регионального развития и массового баскетбола РФБ Владимир Дячок, генеральный директор «СИБУР» Дмитрий Конов, заслуженный тренер России Сергей Елевич, российский баскетбольный тренер Павел Гооге и многие другие.

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