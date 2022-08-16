Наталья Галкина: «Давно хотела попробовать себя на новом месте, пока буду работать в FIBA Foundation»

Генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина прокомментировала свой переход на работу в центральный офис ФИБА.

«В моих планах довольно давно было желание попробовать себя на новом месте. Реальная возможность перейти в ФИБА возникла после окончания цикла 2020 года, но в тот момент началась пандемия коронавируса. Во всех сферах была неопределенность, поэтому и мой переезд был отсрочен. Рада, что он наконец-то случился. Все-таки я с 2010 года работала в РФБ с небольшим перерывом. Попробовать свои силы в международной организации — вызов для меня.

У нас отличные отношения с Адреасом Загклисом (генсек ФИБА – Sports.ru). У ФИБА была одна квота обучения в МОК, и он выбрал именно меня. Я прошла полный курс, и это определенный показатель. То есть это было движение с двух сторон. Я хотела получить новый опыт, в ФИБА были готовы сделать мне предложение о сотрудничестве. Честно, это заслуга всех моих коллег, который все эти годы окружали меня в РФБ.

Также большое спасибо хочется сказать офису лиги ВТБ, Минспорту, Олимпийскому комитету России. Мы прекрасно работали, с пониманием процесса, всегда шли навстречу друг другу. Ну и, конечно, отдельная благодарность Андрею Кириленко. Без него бы вообще ничего не получилось. Пока буду работать в FIBA Foundation, чтобы адаптироваться в структуре организации. В среду я уже выхожу в офис ФИБА в городе Ми рядом с Женевой», – рассказала Галкина.

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