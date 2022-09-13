«Локомотив-Кубань» открывает крупнейший в России молодежный тренировочный центр

открывает крупнейший в России молодежный баскетбольный тренировочный центр.

Как сообщает официальный сайт краснодарского клуба, торжественная церемония открытия состоится 17 сентября.

Новый спортивный комплекс состоит из трех крытых площадок – центральная с трибунами на 500 посадочных мест, а также уличной – с профессиональным покрытием для баскетбола 3х3, гостиницей на 45 номеров, тренажерным залом, столовой и кафе.

Центр станет фундаментом пирамиды подготовки молодых баскетболистов для краснодарского клуба и сборной России.

В программе церемонии открытия – закладка капсулы с посланием будущему поколению, парад команд, экскурсия по объекту, международный турнир юношеских коллективов. Среди участников: «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Тофаш» (Турция), «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва).

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